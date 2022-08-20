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Гаджиев предположил, сколько заработают Емельяненко и Дацик за совместный бой

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Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью RT предположил, сколько заработают за совместный бой Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик.
Гаджиев предположил, сколько заработают Емельяненко и Дацик за совместный бой
  • АГН «Москва»

«Не люблю считать чужие деньги, но, глядя на всё происходящее, считаю, ребята заработают по 10 млн рублей. Это хороший гонорар по меркам отечественных единоборств. Слышал про космические 15, 20, 30 млн. Я лично платил по 15 млн, но Владимиру Минееву и Магомеду Исмаилову. На мой взгляд, ничего сопоставимого с их схваткой в России в ММА давно не проводили. Что касается Дацика и Емельяненко, индустрия работает следующим образом. Промоутер придумывает поединок, а потом находит партнёров, готовых его профинансировать. Если они видят в этом коммерческий смысл, почему бы не заплатить? Раз организаторы нашли крупного спонсора, можно дать и больше 10 млн. Надо понимать, Вячеслав и Александр — возрастные спортсмены, им нужны деньги», — заявил Гаджиев.

Ранее Александр Емельяненко бросил вызов Басте и Сабурову.

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