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Черезов — о возможном отстранении Норвегии: биатлон и весь мировой спорт ждёт крах

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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал возможное отстранение Норвегии от международных соревнований из-за нарушения кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Черезов — о возможном отстранении Норвегии: биатлон и весь мировой спорт ждёт крах
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Главное, чтобы все страны были равны перед законом и не было исключений для кого-то. Но если предположить, что Норвегию отстранят от международных соревнований, это будет крах для биатлона и всего спорта», — цитирует Черезова «РБК-Спорт».

Он напомнил, что Россия и Норвегия — одни из ведущих стран в биатлоне. Черезов подчеркнул, что в случае отстранения скандинавов вслед за россиянами мировой спорт будет ждать катастрофа.

19 августа стало известно, что Норвегии грозят санкции WADA из-за нарушения регламента тестирования несовершеннолетних спортсменов.

Дело в том, что в Норвегии действует правило: допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Таким образом, нарушается одно из базовых правил проведения тестирования — спортсмен не должен знать о дате и времени визита сотрудников антидопинговой службы.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала возможное отстранение сборной Норвегии от Игр-2026.

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