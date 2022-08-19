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Гранат — о матче со «Спартаком»: жду от «Динамо» реваншистского настроя

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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат оценил шансы бело-голубых в матче шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».
Гранат — о матче со «Спартаком»: жду от «Динамо» реваншистского настроя
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Жду от «Динамо» реваншистского настроя. В финале Кубка России они проиграли «Спартаку» (1:2), поэтому стоит взять реванш», — цитирует Граната «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что всем командам надо опасаться набравшего боевой ход «Спартака».

«Даже в чемпионский сезон у красно-белых не было такого яркого отрезка в РПЛ. Все победы были на тоненького, а сейчас команда играет ярко и результативно», — пояснил Гранат.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил шансы «Спартака» в матче с «Динамо».

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