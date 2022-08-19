Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати
- globallookpress.com
- © Andrew Soong/XinHua
26-летний российский теннисист в матче 1/4 финала переиграл американца Тейлора Фритца в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 40 минут.
Следующим соперником Медведева, который занимает в рейтинге ATP первое место, станет победитель противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Джон Иснер (США).
Призовой фонд турнира составляет более $6 млн.
Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Медведев находится в неплохой форме на турнире в Цинциннати.