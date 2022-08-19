Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати 

Россиянин Даниил Медведев оформил выход в полуфинал представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати (США).

26-летний российский теннисист в матче 1/4 финала переиграл американца Тейлора Фритца в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 40 минут.

Следующим соперником Медведева, который занимает в рейтинге ATP первое место, станет победитель противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Джон Иснер (США).

Призовой фонд турнира составляет более $6 млн.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Медведев находится в неплохой форме на турнире в Цинциннати.