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Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати 

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Россиянин Даниил Медведев оформил выход в полуфинал представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати (США).
Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати 
  • globallookpress.com
  • © Andrew Soong/XinHua

26-летний российский теннисист в матче 1/4 финала переиграл американца Тейлора Фритца в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 40 минут.

Следующим соперником Медведева, который занимает в рейтинге ATP первое место, станет победитель противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Джон Иснер (США).

Призовой фонд турнира составляет более $6 млн.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Медведев находится в неплохой форме на турнире в Цинциннати.

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