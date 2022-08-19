военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тухель дисквалифицирован на один матч за стычку с Конте

Короткая ссылка
Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла решение по инциденту между главными тренерами «Челси» и «Тоттенхэма» Томасом Тухелем и Антонио Конте после матча второго тура чемпионата страны.
Тухель дисквалифицирован на один матч за стычку с Конте
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Atkins

Наставник «синих» за ненадлежащее поведение дисквалифицирован на один матч и оштрафован на £35 тысяч. Тренер «шпор» должен заплатить штраф в размере £15 тыс, сообщает пресс-служба FA в Twitter.

Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Они говорили на повышенных тонах, однако сотрудникам команд удалось их разнять. Главный арбитр матча Энтони Тейлор показал немцу и итальянцу красные карточки.

До этого между ними произошёл конфликт во время самого матча.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:2.

Ранее Тухель высказался о конфликте с Конте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить