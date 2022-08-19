Тухель дисквалифицирован на один матч за стычку с Конте

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла решение по инциденту между главными тренерами «Челси» и «Тоттенхэма» Томасом Тухелем и Антонио Конте после матча второго тура чемпионата страны.

Наставник «синих» за ненадлежащее поведение дисквалифицирован на один матч и оштрафован на £35 тысяч. Тренер «шпор» должен заплатить штраф в размере £15 тыс, сообщает пресс-служба FA в Twitter.

Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Они говорили на повышенных тонах, однако сотрудникам команд удалось их разнять. Главный арбитр матча Энтони Тейлор показал немцу и итальянцу красные карточки.

До этого между ними произошёл конфликт во время самого матча.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:2.

Ранее Тухель высказался о конфликте с Конте.