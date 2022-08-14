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Тухель высказался о конфликте с Конте после матча «Челси» — «Тоттенхэм»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал стычку с наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте во время и после матча второго тура Английской премьер-лиги.

«Я думал, что во время рукопожатия смотрят друг другу в глаза. Он думал по-другому. В этом не было необходимости, но во многих вещах нет необходимости», — цитирует Тухеля журналист Низар Кинселла в Twitter.

По его мнению, данную ситуацию можно сравнить со стычкой игроков на поле, когда в конечном итоге не произошло никаких драк и никто не травмировался. Он подчеркнул, что оба просто бились за свои команды.

«Ничего страшного. Сегодня это было частью игры», — заключил немецкий специалист.

Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Они говорили на повышенных тонах, однако сотрудникам команд удалось их разнять. 

До этого между ними произошёл конфликт во время самого матча. 

Ранее сообщалось, что Тухель и Конте получили красные карточки из-за стычки после лондонского дерби.

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