Тухель высказался о конфликте с Конте после матча «Челси» — «Тоттенхэм»
«Я думал, что во время рукопожатия смотрят друг другу в глаза. Он думал по-другому. В этом не было необходимости, но во многих вещах нет необходимости», — цитирует Тухеля журналист Низар Кинселла в Twitter.
По его мнению, данную ситуацию можно сравнить со стычкой игроков на поле, когда в конечном итоге не произошло никаких драк и никто не травмировался. Он подчеркнул, что оба просто бились за свои команды.
«Ничего страшного. Сегодня это было частью игры», — заключил немецкий специалист.
Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Они говорили на повышенных тонах, однако сотрудникам команд удалось их разнять.
До этого между ними произошёл конфликт во время самого матча.
Ранее сообщалось, что Тухель и Конте получили красные карточки из-за стычки после лондонского дерби.