Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал стычку с наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте во время и после матча второго тура Английской премьер-лиги.

«Я думал, что во время рукопожатия смотрят друг другу в глаза. Он думал по-другому. В этом не было необходимости, но во многих вещах нет необходимости», — цитирует Тухеля журналист Низар Кинселла в Twitter.

По его мнению, данную ситуацию можно сравнить со стычкой игроков на поле, когда в конечном итоге не произошло никаких драк и никто не травмировался. Он подчеркнул, что оба просто бились за свои команды.

«Ничего страшного. Сегодня это было частью игры», — заключил немецкий специалист.

Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Они говорили на повышенных тонах, однако сотрудникам команд удалось их разнять.

До этого между ними произошёл конфликт во время самого матча.

Ранее сообщалось, что Тухель и Конте получили красные карточки из-за стычки после лондонского дерби.