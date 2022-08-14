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Тухель и Конте получили красные карточки из-за стычки после лондонского дерби

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Главные тренеры «Тоттенхэма» и «Челси» Антонио Конте и Томас Тухель чуть не подрались после финального свистка лондонского дерби в рамках второго тура чемпионата Англии по футболу.
Тухель и Конте получили красные карточки из-за стычки после лондонского дерби
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Atkins

«Шпоры» благодаря голу Гарри Кейна на шестой добавленной к основному времени минуте ушли от поражения. Также мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (68-я минута). В составе синих отличились Калиду Кулибали (19-я минута) и Рис Джеймс (77-я).

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:2.

Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Специалисты говорили на повышенных тонах. Сотрудникам команд удалось разнять дебоширов. Тренеры получили по красной карточке и теперь пропустят один матч АПЛ.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не пожал руку главному тренеру Эрику тен Хагу после матча второго тура чемпионата Англии с «Брентфордом».

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