Тухель и Конте получили красные карточки из-за стычки после лондонского дерби
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«Шпоры» благодаря голу Гарри Кейна на шестой добавленной к основному времени минуте ушли от поражения. Также мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (68-я минута). В составе синих отличились Калиду Кулибали (19-я минута) и Рис Джеймс (77-я).
Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:2.
Во время рукопожатия между Конте и Тухелем началась перепалка. Специалисты говорили на повышенных тонах. Сотрудникам команд удалось разнять дебоширов. Тренеры получили по красной карточке и теперь пропустят один матч АПЛ.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не пожал руку главному тренеру Эрику тен Хагу после матча второго тура чемпионата Англии с «Брентфордом».