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Гол Максимова спас «Факел» от поражения в матче с «Крыльями Советов»  

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Самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел» не смогли выявить победителя в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
Гол Максимова спас «Факел» от поражения в матче с «Крыльями Советов»  
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Игра, которая прошла на поле стадиона «Солидарность Арена», завершилась со счётом 1:1.

В составе самарской команды мяч забил Максим Глушенков (61-я минута). У воронежцев отличился Максим Максимов (65-я). Нападающий «Факела» забил в Самаре первым же касанием после появления на поле.

«Крылья» (шесть очков) идут на десятом месте в турнирной таблице. «Факел» (четыре) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что попавший в сферу интересов «Спартака» Роман Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом».



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