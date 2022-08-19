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Защитник «Химок» Тихий — о матче с «Локомотивом»: у нас будет преимущество

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Защитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий оценил шансы в матче шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом».
Защитник «Химок» Тихий — о матче с «Локомотивом»: у нас будет преимущество
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«У нас будет преимущество — помимо домашней арены и, несмотря на все события, психологическое состояние у нас лучше, чем у «Локомотива», — цитирует Тихого «Матч ТВ».

По его словам, если футболисты «Химок» подойдут к игре с боевым настроем и будут играть с полной самоотдачей, то обязательно добьются победы.

«За счёт того, что забьём быстрее, больше», — заключил Тихий.

Напомним, что Николай Писарев сменил Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок» перед матчем пятого тура с грозненским «Ахматом» (1:3).

Встреча «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа. Игра начнётся в 15:00 мск.

Железнодорожники (три очка) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Химки» (семь) идут на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что столичной команде нужно уволить тренерский штаб в случае поражения от «Химок».

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