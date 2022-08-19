Андрей Тихонов считает, что лидерство в РПЛ не будет давить на «Спартак» в матче с «Динамо»
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«На «Спартак» не будет давить лидерство. Команда поймала свою игру, кураж, никакого груза ответственности не будет, будет уверенность. «Спартак» хорошо играет, выполняет установку тренера», — цитирует Тихонова ТАСС.
По его словам, матч между командами будет результативным, так как у «Спартака» и «Динамо» хорошие исполнители в атаке. Он также подчеркнул, что считает красно-белых фаворитами в матче.
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 20 августа. Начало — в 17:30 мск.
Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо».