Мостовой объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему «Спартак» имеет преимущество в матче с «Динамо» в шестом туре чемпионата России.

«Фаворита в этом матче трудно выделить. Но красно-белые имеют небольшое преимущество, наверное, за счёт положения в турнирной таблице, за счёт прекрасной формы Промеса», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что любой клуб будет рад иметь такого нападающего, как Квинси Промес.

«Если «Динамо» его перекроет, то посмотрим, что будет», — заключил Мостовой.

В нынешнем сезоне Промес провёл в составе московского клуба пять матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 20 августа. Начало — в 17:30.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

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