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СЭ: «Локомотив» близок к подписанию защитника АЕКа Митая

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«Локомотив» близок к подписанию 19-летнего левого защитника греческого АЕКа Марио Митая.
СЭ: «Локомотив» близок к подписанию защитника АЕКа Митая
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

Футболист подпишет контракт с московским клубом в течение следующей недели, сообщает «Спорт-Экспресс».

Соглашение футболиста с греческим клубом действует до 2026 года.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 23 матча во всех турнирах за АЕК и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах железнодорожников в матче пятого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

 

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