СЭ: «Локомотив» близок к подписанию защитника АЕКа Митая
- Gettyimages.ru
- © BSR Agency
Футболист подпишет контракт с московским клубом в течение следующей недели, сообщает «Спорт-Экспресс».
Соглашение футболиста с греческим клубом действует до 2026 года.
В сезоне-2021/22 защитник провёл 23 матча во всех турнирах за АЕК и отдал шесть результативных передач.
Ранее бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах железнодорожников в матче пятого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».