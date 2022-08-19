СЭ: «Локомотив» близок к подписанию защитника АЕКа Митая

«Локомотив» близок к подписанию 19-летнего левого защитника греческого АЕКа Марио Митая.

Футболист подпишет контракт с московским клубом в течение следующей недели, сообщает «Спорт-Экспресс».

Соглашение футболиста с греческим клубом действует до 2026 года.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 23 матча во всех турнирах за АЕК и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах железнодорожников в матче пятого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».