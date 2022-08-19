«Зенит» обыграл «Спартак» в матче Молодёжной футбольной лиги

Петербургский «Зенит» нанёс поражение московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ).

Игра, которая прошла в столице, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды с берегов Невы.

В составе сине-бело-голубых отличились Данила Козлов (29-я минута) и Алексей Барановский (54-я). У красно-белых мяч забил Михаил Пилипенко (43-я).

«Зенит» (18 очков) лидирует в группе А. «Спартак» (14), проиграв впервые в сезоне, идёт на четвёртой позиции.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал Александра Соболева лучшим игроком в сезоне-2021/22.