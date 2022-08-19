военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче Молодёжной футбольной лиги

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» нанёс поражение московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ).
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче Молодёжной футбольной лиги
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в столице, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды с берегов Невы.

В составе сине-бело-голубых отличились Данила Козлов (29-я минута) и Алексей Барановский (54-я). У красно-белых мяч забил Михаил Пилипенко (43-я).

«Зенит» (18 очков) лидирует в группе А. «Спартак» (14), проиграв впервые в сезоне, идёт на четвёртой позиции.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал Александра Соболева лучшим игроком в сезоне-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить