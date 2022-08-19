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Хирург-ортопед Архипов назвал возможные сроки восстановления Щербаковой после травмы

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Профессор Сергей Архипов, известный спортивный хирург-ортопед, сообщил о возможных сроках восстановления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой после травмы.
Хирург-ортопед Архипов назвал возможные сроки восстановления Щербаковой после травмы
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В отличие от повреждений боковых менисков, где фактически отсутствуют кровеносные сосуды и приходится хирургическим путём удалять повреждённые части, большой рог сшивают, и он срастается. Период рубцевания — шесть недель, но есть нюанс. Для того чтобы рубцовая ткань превратилась в сухожильную и полноценно держала нагрузку, период восстановления должен составить от трёх до четырёх месяцев», — заявил Архипов RT.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку Щербакову успешно прооперировали в Германии.

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