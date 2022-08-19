«Торпедо» объявило о назначении Савичева главным тренером

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о назначении на пост главного тренера Николая Савичева.

Об этом сообщается на официальном сайте столичной команды.

57-летний специалист ранее занимал в клубе пост руководителя программы по развитию молодёжного футбола.

Уточняется, что в тренерский штаб «Торпедо» войдут старший тренер Николай Ковардеев, тренер вратарей Анатолий Рожков, тренер Андрей Гордеев, тренер по физподготовке Александр Шуленин.

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. «Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

Ранее Геркус стал президентом ФК «Торпедо» вместо Маслова.