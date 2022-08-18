Геркус стал президентом ФК «Торпедо» вместо Маслова
- РИА Новости
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50-летний специалист занял место Дениса Маслова, сообщает пресс-служба чёрно-белых.
18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. Вслед за ним из «Торпедо» был уволен спортивный директор Максим Ляпин. Также ушёл в отставку Маслов.
«Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.
Новым главным тренером «Торпедо» стал Николай Ковардаев.
Ранее сообщалось, что Геркус был представлен футболистам «Торпедо» в качестве нового президента клуба.