Геркус стал президентом ФК «Торпедо» вместо Маслова

В столичном «Торпедо» сообщили, что Илья Геркус назначен президентом клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

50-летний специалист занял место Дениса Маслова, сообщает пресс-служба чёрно-белых.

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. Вслед за ним из «Торпедо» был уволен спортивный директор Максим Ляпин. Также ушёл в отставку Маслов.

«Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

Новым главным тренером «Торпедо» стал Николай Ковардаев.

Ранее сообщалось, что Геркус был представлен футболистам «Торпедо» в качестве нового президента клуба.