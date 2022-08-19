Полузащитник «Ахмата» Швец: игра с ЦСКА будет тяжёлой

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России с ЦСКА.

«Будет тяжёлая игра с ЦСКА, будем готовиться. Кого выделю из ЦСКА? Из их состава выделю Карраскаля. Мне нравится, как он играет. Хорхе неординарный, сильный и техничный игрок», — цитирует Швеца «Чемпионат».

Армейцы арендовали колумбийца зимой у «Ривер Плейта» до конца сезона. После этого клуб принял решение выкупить его контракт. Футболист провёл 18 игр в составе красно-синих, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Матч ЦСКА — «Ахмат» пройдёт 21 августа. Начало — в 15:00 мск.

Команда Андрея Талалаева (восемь очков) идёт на восьмой позиции в турнирной таблице. ЦСКА (десять очков) занимают четвёртое место.

Ранее Швец прокомментировал игру команды на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).