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Швец считает, что «Ахмат» мог взять больше очков в матчах с «Зенитом» и «Спартаком»

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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал игру команды на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В целом доволен стартом команды в этом сезоне. Думаю, все у нас довольны. Набрали важные очки со «Спартаком» и «Зенитом». Хотя могли взять больше. Пропустили нереальный гол от Мозеса в игре со «Спартаком», хотя в общем играли лучше», — приводит слова Швеца «Известия».

Он также заявил, что клуб ждёт тяжёлая игра с ЦСКА. По его словам, нужно попробовать помешать Хорхе Карраскалю, потому что это ключевой игрок армейцев, который находится в отличной форме.

Матч первого тура со «Спартаком» в Москве закончился со счётом 1:1. Игра с «Зенитом» в Грозном — 0:0.

«Ахмат» в гостях в пятом туре переиграл «Химки» (3:1). В составе команды из Грозного мячи забили Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Швец (43-я) и Артём Тимофеев (90 + 3). У подмосковного клуба отличился Александр Ломовицкий (60-я).

Команда Андрея Талалаева (восемь) идёт на восьмой позиции в турнирной таблице. «Химки» (семь очков) занимают девятое место.

Матч «Ахмат» — ЦСКА пройдёт 21 августа. Начало в 15:00.

Ранее Швец оценил игру грозненской команды в матчах с московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

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