Экс-футболист «Зенита» считает, что Дзюбу не взяли бы в хорошую команду

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал переход форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Дзюба перешёл в скромный клуб? А кому он нужен был? Хорошо, что он нашёл хоть такой клуб. Его бы сейчас вряд ли кто-то взял в хорошую команду — возраст, могут начаться травмы. Плюс наверняка у него большие запросы», — приводит слова Угарова «Спорт день за днём».

Он также заявил, что между Дзюбой и нападающим Марио Балотелли не может быть конкуренции. По его словам, россиянин будет выходить на поле только тогда, когда ему разрешат.

«Вряд ли он там будет играть. Думаю, что через полгода он оттуда уедет», — добавил Угаров.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее спортивный директор турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк сообщил, что ожидает, что Дзюба забьёт 20 мячей в минувшем сезоне.