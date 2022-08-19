Карраскаль заявил, что сила ЦСКА в единстве

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о сплочённости армейской команды.

«Наша сила — в команде, в единстве. Я не играю один, Хесус не играет один, Чалов не играет один — мы выступаем все вместе. А вот лидер у нас один — наш капитан Акинфеев. Ребята все объединяются и стараются демонстрировать свой уровень», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Он также заявил, что в команде нет такого, чтобы кто-то захотел дополнительно выделиться, потому что все работают на благо команды. По его словам, игроки подчиняют себя интересам клуба.

Карраскаль присоединился к ЦСКА в 2022 году. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в составе армейского клуба, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы Карраскаля, рассказал, почему футболист летал в Турцию для оформления визы.