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Агент Карраскаля объяснил, почему полузащитник ЦСКА летал в Турцию для оформления визы

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Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, почему футболист летал в Турцию для оформления визы.
Агент Карраскаля объяснил, почему полузащитник ЦСКА летал в Турцию для оформления визы
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это просто вопрос с оформлением документов для дальнейшей работы. Виза должна быть оформлена за пределами России. Мы посчитали, что подходящим и ближайшим местом для этого будет Стамбул», — приводит слова Родригеса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что получать визу в Стамбуле проще и быстрее, чем возвращаться в Колумбию.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Карраскаль не попал в стартовый состав и вышел на поле на 46-й минуте, заменив Виктора Мендеса.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья Карраскаля.

 

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