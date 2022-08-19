Мартынович рассказал о взаимоотношениях Слуцкого и Дзюбы

Защитник «Рубина» Александр Мартынович рассказал о взаимоотношениях между российским нападающим Артёмом Дзюбой и главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

«Атмосфера в команде хорошая. Слуцкий старается всегда кого-то подтрунить. Меня не трогает — а вот ребят!.. Когда Дзюба приезжал, они вообще друг с друга кайфовали. Могли в общем чате подтравить друг друга», — приводит слова Мартыновича Sport24.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Мартынович поделился мнением о Дзюбе, который поддерживал форму в составе казанцев.