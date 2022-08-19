Мартынович не считает Дзюбу лучшим нападающим России

Защитник «Рубина» Александр Мартынович поделился мнением о новом форварде «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе, который поддерживал форму в составе казанцев.

«У Дзюбы есть талант, определённые преимущества. Не было скорости, но он играл на других качествах. И они остались. Считаю ли я его лучшим нападающим России? Наверное, нет. Мне по игре нравятся нападающие другого плана. Более техничные. Как Федя Смолов», — приводит слова Мартыновича Sport24.

Он также заявил, что Дзюба во время тренировок с «Рубином» помогал и подсказывал молодым футболистам. По его словам, это не удивительно, учитывая весь его опыт.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Дзюбы в «Адана Демирспор».