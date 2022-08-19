Ганус: я бы не сказал, что к норвежским спортсменам часто возникали вопросы по допингу

Бывший руководитель РУСАДА Юрий Ганус рассказал, почему к норвежским спортсменам нечасто возникали вопросы по допингу.

«Я бы не сказал, что к норвежским спортсменам часто возникали вопросы по допингу. Да, они оформляли терапевтические исключения (TUE) на те же препараты от астмы, но делали это должным образом. А наши, российские спортсмены часто опасались идти по этому пути, чтобы не нарушить никаких правил, хотя могли пользоваться своими правами. Другое дело — уведомление людей о допинг-тестировании. Тут же речь о предварительном уведомлении, что недопустимо. В целом в Норвегии сложилась странная история, поскольку норвежские коллеги всегда очень аккуратно исполняли антидопинговое законодательство», — заявил Ганус RT.

Ранее Ганус рассказал, какие санкции могут быть наложены на Норвегию за нарушение кодекса WADA.