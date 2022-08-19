Экс-глава РУСАДА рассказал, какие санкции могут быть наложены на Норвегию за нарушение кодекса WADA

Бывший руководитель РУСАДА Юрий Ганус объяснил, какие санкции могут быть наложены на Норвегию за нарушение кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WADA не просто потребует от норвежцев изменить своё законодательство, а постановит, что до тех пор, пока они не сделают этого, статус ANDO не будет восстановлен. В противном случае WADA вправе отозвать статус соответствия у ANDO на период устранения нарушения. Если они быстро справятся с задачей, то более жёстких санкций удастся избежать. В любом случае это очень серьёзная история, и WADA имеет полное право отозвать статус соответствия. Тут всё индивидуально», — заявил ГанусRT.

Ранее сообщалось, что Ганус считает, что норвежские спортсмены могли спокойно выводить из организма запрещённые препараты.