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Экс-глава РУСАДА рассказал, какие санкции могут быть наложены на Норвегию за нарушение кодекса WADA

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Бывший руководитель РУСАДА Юрий Ганус объяснил, какие санкции могут быть наложены на Норвегию за нарушение кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Экс-глава РУСАДА рассказал, какие санкции могут быть наложены на Норвегию за нарушение кодекса WADA
  • AFP
  • © Marc BRAIBANT

«WADA не просто потребует от норвежцев изменить своё законодательство, а постановит, что до тех пор, пока они не сделают этого, статус ANDO не будет восстановлен. В противном случае WADA вправе отозвать статус соответствия у ANDO на период устранения нарушения. Если они быстро справятся с задачей, то более жёстких санкций удастся избежать. В любом случае это очень серьёзная история, и WADA имеет полное право отозвать статус соответствия. Тут всё индивидуально», заявил ГанусRT.

Ранее сообщалось, что Ганус считает, что норвежские спортсмены могли спокойно выводить из организма запрещённые препараты.

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