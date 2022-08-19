Ганус: норвежские спортсмены могли спокойно выводить из организма запрещённые препараты

Бывший руководитель РУСАДА Юрий Ганус считает, что норвежские спортсмены могли спокойно выводить из организма запрещённые препараты.

«Выходит, спортсмены, зная, когда к ним придут допинг-инспекторы, могут спокойно выводить из организма запрещённые препараты. Аналогичные нарушения WADA осенью прошлого года зафиксировало на Украине, где антидопинговое агентство страны оповещало спортсменов о грядущей процедуре. Там были установлены факты предварительного уведомления. В данной ситуации не играет роли, идёт речь о совершеннолетнем спортсмене или нет. Единственное, несовершеннолетних должен сопровождать на взятие пробы законный представитель, но он ни в коем случае не должен быть заранее уведомлён о планируемой процедуре допинг-тестирования. Это общие правила для всех. ANDO обязано имплементировать нормы WADA на платформу собственного законодательства. Оригинальности Всемирное антидопинговое агентство не допускает», — рассказал Ганус RT.

Ранее Ганус прокомментировал возможное лишение статуса соответствия Норвежского антидопингового агентства.