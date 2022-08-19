Юрист объяснил, почему в Норвегии не проверяют несовершеннолетних спортсменов на допинг

Бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА и спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, почему в Норвегии не проверяют несовершеннолетних спортсменов на допинг.

«По норвежскому законодательству посчитали, что спортсмены могут быть протестированы только с официального согласия родителей. Зачем тестировать несовершеннолетних? Это сделано для защиты самих детей. Тренеры, персонал, родители будут понимать, что нет проверки и наказания. Поэтому это сделано с целью защиты ребёнка — никаких противоречий в проверке нет», — приводит слова Анцелиович «Чемпионат».

Она также заявила, что в данной ситуации стоит вопрос отношений неправительственной организации и национального законодательства. По её словам, WADA не может принимать правила, которые обязывали правительства менять законы, они могут просто выражать пожелания.

«Им надо найти какой-то компромисс внутри страны, чтобы проводить несовершеннолетним спортсменам тестирования», — добавила Анцелиович.

Напомним, что в Норвегии действует правило: допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако согласно положению антидопингового кодекса это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинговом скандале в норвежском спорте.