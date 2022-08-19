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Губерниев — о допинговом скандале в норвежском спорте: как выступали, так и будут выступать

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинговом скандале в норвежском спорте.
Губерниев — о допинговом скандале в норвежском спорте: как выступали, так и будут выступать
  • Gettyimages.ru
  • © Stuart Franklin

«Во-первых, никакого факта нарушения не установлено. Да, юные скандинавы благодаря действующим нормам местного законодательства могли успевать выводить запрещённые препараты. А могли и не выводить! Нам от этого ни горячо ни холодно. Нас что теперь, вернут в лыжи? В биатлон? Нет! А норвежцы как выступали, так и будут выступать. Опять же, много разговоров идёт о том, что там бегает много астматиков. Но так и в составе отечественных сборных они есть. Я предлагаю заниматься своими проблемами, а не думать о том, что происходит в чужом огороде», — заявил Губерниев RT.

Ранее Губерниев объяснил, почему в России не следует обращать внимание на допинг в Норвегии.

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