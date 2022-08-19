Дзюба успешно прошёл медосмотр в «Адана Демирспор»
- РИА Новости
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Об этом сообщается в Twitter турецкого клуба.
18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.
33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе Дзюбы в «Адана Демирспор».