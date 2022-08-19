Каррера: Дзюба и Балотелли — два качественных и физически сильных нападающих

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Дзюба и Балотелли — два качественных и физически сильных нападающих. Их связка будет одной из самых интересных и забивных в чемпионате Турции. На пару они будут разрывать оборону соперников», — цитирует Карреру Sport24.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» пожелал Дзюбе удачи в «Адана Демирспор».