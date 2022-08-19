BoxingScene: бой Бетербиева с Ярдом будет перенесён на 2023 год из-за травмы россиянина
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Бетербиев не сможет провести в октябре обязательную защиту против Энтони Ярда из-за травмы. Поединок будет перенесён на начало 2023 года, сообщает BoxingScene.
Уточняется, что характер травмы не раскрывается.
Бой Бетербиева и Ярда должен был состояться в Лондоне 29 октября.
Напомним, что в последнем бою Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. Спортсмен свои поединки выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражения.
Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на предложение Александра Емельяненко провести поединок по правилам бокса.