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Источник: «Болонья» хочет подписать полузащитника «Динамо» Моро

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«Болонья» заинтересована в услугах полузащитника московского «Динамо» Николы Моро.
Источник: «Болонья» хочет подписать полузащитника «Динамо» Моро
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Итальянский клуб уже начал переговоры с футболистом, сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Моро присоединился к «Динамо» в 2020 году. Всего за столичный клуб хорват провёл 65 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал цель клуба в Кубке России по футболу.

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