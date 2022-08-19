Источник: «Болонья» хочет подписать полузащитника «Динамо» Моро
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Итальянский клуб уже начал переговоры с футболистом, сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Моро присоединился к «Динамо» в 2020 году. Всего за столичный клуб хорват провёл 65 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал цель клуба в Кубке России по футболу.