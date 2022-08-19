Титов заявил, что слова Доменикали не имеют ничего общего со спортивным духом

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал слова руководителя «Формулы-1» Стефано Доменикали, который заявил, что чемпионат больше не будет проводиться на территории России.

«Текущая ситуация в мировом спорте крайне политизирована. С поправкой на это необходимо воспринимать слова Доменикали. У сказанного им есть ярко выраженный политический подтекст, который не имеет ничего общего с настоящим спортивным духом. Будущее наших отношений сегодня действительно непонятно. Мы будем учитывать позицию Доменикали при дальнейшей работе», — приводит слова Титова РИА Новости.

Он также напомнил, что «Формула-1» до сих пор не вернула деньги за несостоявшийся этап Гран-при 2022 года в Сочи.

Доменикали заявил, что чемпионат больше не будет вести переговоры с Россией по поводу проведения Гран-при.

Этап чемпионата мира «Формулы-1» в России должен был пройти в сентябре 2022 года.

Руководство «Формулы-1» 25 февраля объявило об отмене российского этапа чемпионата мира из-за событий на Украине.

С 2023 года Гран-при в России должна была принимать трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее Доменикали заявил, что руководство чемпионата в будущем не собирается проводить Гран-при на территории России.