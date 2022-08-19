CBS: Роналду недоволен работой тен Хага, но готов остаться в МЮ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен работой с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Несмотря на недовольство тренером, 37-летний португалец готов остаться в английском клубе, так как понимает, что в данный момент у него мало шансов найти себе другую команду, сообщает Sweden postsen со ссылкой на CBS.

Отмечается, что сейчас Роналду сосредоточен на подготовке к чемпионату мира в Катаре.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.

После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» стала единственным клубом, который готов предложить контракт Роналду.