Киевское «Динамо» планирует сменить место проведения домашних матчей в еврокубках

Руководство киевского «Динамо» решило сменить место дислокации временной домашней арены клуба в Польше.

Украинский клуб планирует сменить стадион ЛКС в Лодзи на домашнюю арену польской «Краковии» — стадион имени Юзефа Пилсудского, сообщает ua.tribuna.com со ссылкой на информацию журналиста Петра Слонко.

Киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» в первом матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23 (2:0).

В составе «Бенфики» отличились Жилберто (9-я минута) и Гонсало Рамос (37-я).

Второй матч между командами пройдёт 23 августа в Лиссабоне. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» Киев расторгло контракт с нападающим команды Артуром Уваровым и назвало его «сыном врага Украины».