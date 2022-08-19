Киевское «Динамо» планирует сменить место проведения домашних матчей в еврокубках
Украинский клуб планирует сменить стадион ЛКС в Лодзи на домашнюю арену польской «Краковии» — стадион имени Юзефа Пилсудского, сообщает ua.tribuna.com со ссылкой на информацию журналиста Петра Слонко.
Киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» в первом матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23 (2:0).
В составе «Бенфики» отличились Жилберто (9-я минута) и Гонсало Рамос (37-я).
Второй матч между командами пройдёт 23 августа в Лиссабоне. Начало матча — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» Киев расторгло контракт с нападающим команды Артуром Уваровым и назвало его «сыном врага Украины».