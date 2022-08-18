Романо: «Манчестер Юнайтед» предложил контракт Каземиро
В данный момент «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с мадридским клубом и бразильцем об условиях контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Стороны надеются принять окончательное решение в скором времени.
Отмечается, что английский клуб предлагает Каземиро более длительный контракт, с огромной зарплатой, но не в два раза больше нынешней.
30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе «сливочных» он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Каземиро не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед».