Романо: «Манчестер Юнайтед» предложил контракт Каземиро

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В данный момент «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с мадридским клубом и бразильцем об условиях контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Стороны надеются принять окончательное решение в скором времени.

Отмечается, что английский клуб предлагает Каземиро более длительный контракт, с огромной зарплатой, но не в два раза больше нынешней.

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе «сливочных» он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Каземиро не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед».