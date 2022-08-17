Источник: Каземиро не хочет переходить в МЮ

Полузащитник мадридского клуба «Реал» Каземиро не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Лукаса Наваррета, футболист не желает продолжать карьеру в английском клубе.

СМИ сообщали, что МЮ рассматривает вариант с подписанием 30-летнего бразильца на случай неудачи с переходом хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

В сезоне-2021/22 бразильский полузащитник провёл 48 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Илон Маск заявил, что пошутил о покупке «Манчестер Юнайтед».