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Илон Маск заявил, что пошутил о покупке «Манчестер Юнайтед»

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Американский предприниматель Илон Маск опроверг свои слова о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Илон Маск заявил, что пошутил о покупке «Манчестер Юнайтед»
  • AP

«Стендап — моя подработка», — написал Маск в Twitter.

Ранее он выложил запись, что приобретает «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был основан в 1878 году. МЮ является одним из лидеров среди футбольных клубов по популярности и успеху.

После второго тура чемпионата Англии МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Команда уступила «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4).

Ранее Маск в своих соцсетях заявил о планах по приобретению английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

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