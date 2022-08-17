Илон Маск заявил, что пошутил о покупке «Манчестер Юнайтед»

Американский предприниматель Илон Маск опроверг свои слова о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

«Стендап — моя подработка», — написал Маск в Twitter.

Ранее он выложил запись, что приобретает «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был основан в 1878 году. МЮ является одним из лидеров среди футбольных клубов по популярности и успеху.

После второго тура чемпионата Англии МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Команда уступила «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4).

Ранее Маск в своих соцсетях заявил о планах по приобретению английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».