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Колосков: «Торпедо» будет трудно удержаться в РПЛ с таким футболом

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал отставку Александра Бородюка с поста главного тренера московского «Торпедо».
Колосков: «Торпедо» будет трудно удержаться в РПЛ с таким футболом
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Все говорили, что если команда качественно не усилится, то у неё будут проблемы. Так и получилось. С таким уровнем футбола трудно удержаться в премьер-лиге. Здесь всё по-другому», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Бывший глава РФС признался, что не удивлён увольнением Бородюка.

«Есть результат — есть работа, нет — нет работы. Бородюк не первый и не последний», — заключил он.

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. «Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

Новым наставником «Торпедо» стал Николай Ковардаев.

Ранее сообщалось, что вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор.



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