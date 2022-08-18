Колосков: «Торпедо» будет трудно удержаться в РПЛ с таким футболом

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал отставку Александра Бородюка с поста главного тренера московского «Торпедо».

«Все говорили, что если команда качественно не усилится, то у неё будут проблемы. Так и получилось. С таким уровнем футбола трудно удержаться в премьер-лиге. Здесь всё по-другому», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Бывший глава РФС признался, что не удивлён увольнением Бородюка.

«Есть результат — есть работа, нет — нет работы. Бородюк не первый и не последний», — заключил он.

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. «Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

Новым наставником «Торпедо» стал Николай Ковардаев.

Ранее сообщалось, что вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор.





