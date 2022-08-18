Колосков: «Торпедо» будет трудно удержаться в РПЛ с таким футболом
- РИА Новости
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«Все говорили, что если команда качественно не усилится, то у неё будут проблемы. Так и получилось. С таким уровнем футбола трудно удержаться в премьер-лиге. Здесь всё по-другому», — цитирует Колоскова РИА Новости.
Бывший глава РФС признался, что не удивлён увольнением Бородюка.
«Есть результат — есть работа, нет — нет работы. Бородюк не первый и не последний», — заключил он.
18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. «Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.
Новым наставником «Торпедо» стал Николай Ковардаев.
Ранее сообщалось, что вслед за Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор.