Мостовой назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Фаворитом, думаю, можно считать «Спартак» в соотношении 55 на 45. «Спартак» идёт на первом месте, ещё ни разу не проиграл. Промес — в отличной форме, другие футболисты тоже неплохо смотрятся. Команда играет на кураже — всё получается, всё проходит», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Он также заявил, что «Динамо» в прошлом сезоне обжёгся, сделав ставку на молодых игроков. По его словам, сейчас они уже набрались опыта.

«Что касается исхода, то если судить логически по статистике первых туров, то команды должны порадовать зрителей забитыми мячами», — добавил Мостовой.

По итогам пятого тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. «Динамо» находится на шестом месте (девять очков).

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 20 августа. Начало — в 17:30.

Ранее Мостовой оценил выступление «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля на старте сезона-2022/23.