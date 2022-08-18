Маслов покинул пост президента футбольного клуба «Торпедо»

Денис Маслов принял решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом «Торпедо».

Маслов завершает работу на посту президента клуба. «Торпедо» благодарит Дениса Владимировича за проделанную работу, сообщает пресс-служба чёрно-белых.

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. Вслед за ним из «Торпедо» был уволен спортивный директор Максим Ляпин.

«Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ.

По сообщениям СМИ, бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус представлен футболистам «Торпедо» в качестве нового президента клуба.

Ранее Геркус высказался об изменениях в «Торпедо».