военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Маслов покинул пост президента футбольного клуба «Торпедо»

Короткая ссылка
Денис Маслов принял решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом «Торпедо».
Маслов покинул пост президента футбольного клуба «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Маслов завершает работу на посту президента клуба. «Торпедо» благодарит Дениса Владимировича за проделанную работу, сообщает пресс-служба чёрно-белых.

18 августа стало известно об уходе из команды главного тренера Александра Бородюка. Вслед за ним из «Торпедо» был уволен спортивный директор Максим Ляпин.

«Торпедо» по итогам пяти туров чемпионата России набрало одно очко. В сезоне-2021/22 чёрно-белые под руководством Бородюка стали победителями первенства ФНЛ и получили прямые путёвки в РПЛ. 

По сообщениям СМИ, бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус представлен футболистам «Торпедо» в качестве нового президента клуба.

Ранее Геркус высказался об изменениях в «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить