РФС сократил срок наказания тренера ЦСКА Искакова

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по инциденту с участием тренера московского ЦСКА Мурата Искакова во время матча четвёртого тура РПЛ с воронежским «Факелом».

РФС смягчил наказание. Апелляционный комитет удовлетворил жалобу ЦСКА и принял решение о дисквалификации тренера на две игры чемпионата России по футболу, сообщает пресс-служба организации.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал Искакова на три матча. В ходе игры тренер был удалён со скамейки армейцев за нецензурные выражения в адрес главного арбитра.

Команда Владимира Федотова разгромила «Факел» со счётом 4:1. ЦСКА в шестом туре примет грозненский «Ахмат» 21 августа.

Ранее сообщалось, что опубликованы переговоры судей матча «Зенит» — ЦСКА.



