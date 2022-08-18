Гаджиев — об увольнении Шалимова и Бородюка: тренеры — всегда козлы отпущения

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об увольнении Игоря Шалимова и Александра Бородюка.

«Все говорят, что результат зависит от тренеров и игроков, но нельзя забывать и о другой важной составляющей — об уровне комплектации и организационно-финансовых моментах. От них зависит очень многое. И к «Торпедо», и к «Уралу» возникали вопросы по этой части. Понятное дело, что в конечном счёте результат всегда определяет работа наставников. Именно они почему-то всегда становятся козлами отпущения. С другой стороны, когда команды не набирают очков, сложно говорить, что их вины в этом нет», — заявил Гаджиев RT.

Ранее бывший главный тренер столичного «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал увольнение Александра Бородюка из московского «Торпедо».