военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Игнатьев объяснил, почему «Торпедо» не стоило увольнять Бородюка

Короткая ссылка
Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал увольнение Александра Бородюка из московского «Торпедо».

«Но в основном речь идёт об общих упущениях, когда в том числе у тренера нет тех футболистов, способных обеспечить игру, которую он хочет видеть. Я не могу сказать, что Шалимова и Бородюка выгнали ни за что, но и «Урал», и «Торпедо» действительно не лучшим образом укрепились перед началом сезона. Плюс в клубах, отправляя в отставку специалиста, должны чётко понимать, кто займёт его место. «Урал» сразу пригласил Виктора Гончаренко. Мне, например, непонятно, почему убрали Бородюка. Он ведь только весной сделал большое дело и вывел автозаводцев в РПЛ. Считаю, ему следовало предоставить больше времени, а не разрывать контракт после пяти туров. Это не совсем справедливо», — заявил Бородюк RT.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о первых отставках в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить