Игнатьев объяснил, почему «Торпедо» не стоило увольнять Бородюка

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал увольнение Александра Бородюка из московского «Торпедо».

«Но в основном речь идёт об общих упущениях, когда в том числе у тренера нет тех футболистов, способных обеспечить игру, которую он хочет видеть. Я не могу сказать, что Шалимова и Бородюка выгнали ни за что, но и «Урал», и «Торпедо» действительно не лучшим образом укрепились перед началом сезона. Плюс в клубах, отправляя в отставку специалиста, должны чётко понимать, кто займёт его место. «Урал» сразу пригласил Виктора Гончаренко. Мне, например, непонятно, почему убрали Бородюка. Он ведь только весной сделал большое дело и вывел автозаводцев в РПЛ. Считаю, ему следовало предоставить больше времени, а не разрывать контракт после пяти туров. Это не совсем справедливо», — заявил Бородюк RT.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о первых отставках в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.