Гаджиев назвал причину частых тренерских отставок в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о первых отставках в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Тенденция по массовому увольнению тренеров является достаточно древней, и ничего нового в происходящем в новом сезоне нет. Просто в какие-то годы она проявляется активнее, чем сейчас. Взяла же своё начало она, когда новые люди пришли в футбол и начали говорить, что наставник может делать, а что нет. Из этой серии заявления Леонида Федуна о том, что в успехе команды только 10% — заслуги тренера. Но подобная постановка вопроса никудышная: она привела российский футбол к той низкой точке, в которой мы в настоящий момент находимся. Нужно понимать, что основу всегда составляет тренировочный процесс», — заявил Гаджиев RT.

Ранее сообщалось, что вслед за Александром Бородюком из «Торпедо» был уволен спортивный директор.