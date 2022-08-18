Регбистка стала первой олимпийской чемпионкой, ставшей трансгендерным мужчиной

Австралийская регбистка Эллия Грин стала первой олимпийской чемпионкой, которая объявила себя трансгендерным мужчиной.

Спортсменка в интервью The Guardian рассказала, что столкнулась с психологическими проблемами после завершения карьеры. Она пообещала себе, что проведёт остаток времени в теле, в котором ей суждено быть.

Напомним, что Грин выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На Играх Содружества в 2018 году спортсменка стала серебряным призёром.

Ранее австралийские регбисты отказались выходить на поле в форме с ЛГБТ-символикой.