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Регбистка стала первой олимпийской чемпионкой, ставшей трансгендерным мужчиной

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Австралийская регбистка Эллия Грин стала первой олимпийской чемпионкой, которая объявила себя трансгендерным мужчиной.
Регбистка стала первой олимпийской чемпионкой, ставшей трансгендерным мужчиной
  • Gettyimages.ru
  • © Dave Rowland

Спортсменка в интервью The Guardian рассказала, что столкнулась с психологическими проблемами после завершения карьеры. Она пообещала себе, что проведёт остаток времени в теле, в котором ей суждено быть.

Напомним, что Грин выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На Играх Содружества в 2018 году спортсменка стала серебряным призёром.

Ранее австралийские регбисты отказались выходить на поле в форме с ЛГБТ-символикой.

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