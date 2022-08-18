Китайский автопроизводитель Chery стал спонсором «Спартака»

Китайская автомобилестроительная компания Chery стала новым спонсором московского «Спартака».

По информации Sport24, сотрудничество рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, что красно-белые не продлили соглашение с автомобильным концерном Nissan, которое истекло в конце июня.

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее сообщалось, что Наиль Умяров высказался о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.