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Алези: печально было видеть Хэмилтона за рулём такой медленной машины

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Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези рассказал о переживаниях за семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes в начале сезона.
Алези: печально было видеть Хэмилтона за рулём такой медленной машины
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Szilagyi

«Все были в шоке от того, как Mercedes начал сезон. Круг за кругом становилось ясно, что их машина просто нигде. Было печально видеть Хэмилтона за рулём такой медленной машины, он же семикратный чемпион», — цитирует Алези PlanetF1.

Он также отметил, что Mercedes начал прибавлять. Но бывший пилот не верит, что команда будет бороться за победу, потому что проблемы уже не исправить.

Напомним, что Макс Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил Льюиса Хэмилтона.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — Шарль Леклер (Ferrari), Хэмилтон — шестой.

Ранее Ферстаппен рассказал о планах Red Bull на время летней паузы в «Формуле-1».

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