Алберто за 22 минуты оформил хет-трик за «Коринтианс»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступающий на правах аренды за «Коринтианс», впервые забил за клуб.

В ответном матче 1/4 финала Кубка Бразилии с «Атлетико Гоияниенсе» футболист отметился хет-триком. Встреча завершилась со счётом 4:1. Таким образом, «Коринтианс» вышел в полуфинал турнира по сумме двух игр — 4:3.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Алберто провёл 15 матчей за «Зенит», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее агент Алберто ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего в «Зенит».