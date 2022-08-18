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Алберто за 22 минуты оформил хет-трик за «Коринтианс»

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Нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступающий на правах аренды за «Коринтианс», впервые забил за клуб.
Алберто за 22 минуты оформил хет-трик за «Коринтианс»
  • globallookpress.com
  • © Ronaldo Barreto/Keystone Press Agency

В ответном матче 1/4 финала Кубка Бразилии с «Атлетико Гоияниенсе» футболист отметился хет-триком. Встреча завершилась со счётом 4:1. Таким образом, «Коринтианс» вышел в полуфинал турнира по сумме двух игр — 4:3.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Алберто провёл 15 матчей за «Зенит», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее агент Алберто ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего в «Зенит».

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