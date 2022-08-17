Агент Алберто ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего в «Зенит»

Агент нападающего «Зенита» Юри Алберто Андре Кюри прокомментировал возможность возвращения футболиста в российский клуб.

«Не могу сказать. Пока не знаю, вернется ли Юри Алберто в «Зенит», — цитирует Кюри «РБ Спорт».

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Алберто провёл 15 матчей за «Зенит», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что готов выходить в стартовом составе «Зенита» и играть весь матч.